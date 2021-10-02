В Чернигове избили полицейских, один из них погиб

Инцидент произошел сегодня около полуночи. Фото: @policechernigivshchini

В Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским, в результате чего один правоохоранитель погиб.

Об этом сообщила полиция в Черниговской области.

Инцидент произошел сегодня около полуночи в супермаркете улице Независимости.

Второго полицейского доставили в больницу. По данному факту открыли уголовное производство и назначили служебное расследование.

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На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.

Правоохранители опрашивают свидетелей, изучают видео с камер наблюдения.

Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события обратиться по телефону - 093 853 41 16.

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