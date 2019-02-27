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среда, 27 февраля 2019 16:11

В центре Полтавы разорвало асфальт - фото
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Когда с Театральной площади Полтавы сошел снег, на асфальте осталось много глубоких трещин.

Асфальт разорвало перед областным театром имени Николая Гоголя и вдоль его боковой стены. Раньше, даже прошлой осенью, таких трещин на этом месте не было.

Журналистка Gazeta.ua сфотографировала это и выложила снимки на своей странице в соцсети. Тема получила большой резонанс среди горожан.

Полтавчане высказали в комментариях предположения, почему могли образоваться такие трещины. Вспомнили о древних подземных ходах, которых было много в этой местности. Некоторые считают, причиной может быть активная застройка исторического центра многоэтажками, что привело к нарушению подземных вод.

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Вспомнили про городскую елку, которую в этом году установили на новом месте с использованием подземных коммуникаций. Из более прозаических - срок службы асфальтового покрытия. Многие годы он лежал неподвижно и пережил немало неблагоприятных погодных условий.

Неоднократно полтавчане сообщали, что Полтава постепенно проседает - образуются провалы вокруг канализационных люков и ливневых коллекторов, фундаментов домов. Раньше все списывали на недобросовестную работу Полтававодоканала и плохое качества асфальта.

Фотографии с трещинами прокомментировал заместитель полтавского городского головы по вопросам ЖКХ Алексей Чепурко.

"Подземные ходы, елка и остальное - домыслы. Здесь простая физика. Вода попала в трещины, которые были в асфальте. Много циклов замерзания-оттаивания. Поэтому асфальт подняло. В других местах действительно есть проблема эксплуатации канализационных и ливневых коллекторов", - объяснил Алексей Чепурко.

По словам чиновника, проблему не будут устранять до начала теплого сезона. А потом Театральную площадь ожидает или реконструкция, согласно ранее предложенному плану, или текущий ремонт асфальтового покрытия.

24 февраля в 18 часов сообщили о пожаре в торговых павильонах на улице Зиньковской в Полтаве. Полностью выгорело два магазина - "Ева" и "Лидер обуви". Пожар затронул и рынок Киевский.

Автор: Ольга Стенько
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Дата
27
февраля

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