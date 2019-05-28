В центре Львова подожгли банк

Огонь уничтожил и повредил офисную мебель. Фото: static.ukrinform.com

Отделение "Альфа-Банка" во второй раз подожгли во Львове.

На этот раз пожар произошел в самом центре города, на площади Галицкой - сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ДСНС во Львовской области Виталий Туровцев.

"Сообщение о пожаре в помещении отделения ПАО" Альфа банк "поступило к спасателям в 03.56. На место сразу выехали пожарные. Пожар ликвидирован в 04.13 ", - отметил Туровцев.

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По его словам, причину пожара определили как умышленный поджог. Огонь уничтожил и повредил офисную мебель.

В ночь со вторника на среду 28 ноября 2018 во Львове горели 2 отделения "Альфа-Банка".