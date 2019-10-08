В центре города на скамейку посадили мини-банкира - фото

Фото: Ярослава Фонина

В Полтаве на улице Европейская, 2 установили мини-скульптуру в честь банкира Сергея Хрулева. 3 октября ее "посадили" на спинку скамейки перед банком "МБТ Банк".

Журналист Gazeta.ua пообщалась с полтавчанами и узнала нравится ли им скульптура.

"Не знаю, кто такой Хрулев. Но сама скульптура хорошая. Напоминает садового гномика", - сообщила полтавчанка Диана Даценко. Девушка живет рядом, поэтому ежедневно проходит по этой улице.

"Скульптура симпатичная, напоминает мой родной город. Я сам из Ужгорода, хотя и в Полтаве живу большую часть своей жизни. Так вот, в Ужгороде таких фигурок много по всему городу разбросаны. Хорошая возможность обогатить знания об исторически важных личностей и отдать им дань" , - прокомментировал Василий. Фамилию не назвал.

Скульптуру установили по инициативе "МБТ Банка", который сейчас создает мини-скульптуры в честь банкиров благотворителей. Первой из них стала мини-скульптура Озиас Хаиса в Одессе. Вторая - в честь Сергея Хрулева.

Изготовление их скульптор-одессит Олег Новаев.

Как сообщает издание "Полтавщина", Сергей Хрулев был председателем правления Полтавского земельного банка (ныне это здание Полтавского аграрного колледжа). Банкир занимался общественной деятельностью. Он пожертвовал тысячу рублей в пользу сотрудников банка. Под его руководством банк выделил 60 тысяч рублей на обустройство Женской художественно-ремесленной школы. На эту школу Хрулев жертвовал и собственные средства.

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В Полтаве это уже вторая мини-скульптура. Первая появилась на ТЦ "ЦУМ" в честь Энея - героя "Энеиды" Котляревского.