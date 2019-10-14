В центре города два дня подряд угощали сыром и вином

Фото: Ярослава Фонина

12 и 13 октября в Полтаве провели фестиваль вина и сыра. Это первое мероприятие на такую ​​тему, который происходит в городе.

Журналист Gazeta.ua побывал на первом дне мероприятия.

Местом проведения выбрали Полтавский парк "Победа". Для этого пригласили сыроделов и виноделов со всей области. Как отметили организаторы, фестиваль посвятили празднику Покровы и Дню казачества

Уже при входе в парк было шумно - не зря фестиваль проводили в выходные. Теплая погода только способствовала тому, что на оба дня на мероприятие приехали тысячи полтавчан.

Ярмарочные домики, фестивальные палатки и даже просто столики расположили по бокам дорожки парковой аллеи - от входа в танцпола, а оттуда - до центральной аллеи.

Первые ярмарочные дома "традиционные" - их устанавливают на каждом фестивале в парке. Там обычно продают кофе, кормят фаст-фудом.

На аллее, ведущей к центральной части парка, людей больше всего. Там не только домики, но и многие столиков. У последних очереди длинные.

"Что за сыр?" - спросили у одного из скоплений. Проскользнула перед толпой и оказалась перед столом. На нем в тарелках большие и маленькие головки разноцветного сыра. Между тарелками много пластиковых стаканчиков, наполненных сырами, по 150 граммов на порцию.

"Козий!" - ответил сыровар с большим животом важно сидел за столиком, окруженный толпой. Он длинным ножом нарезал сыр толстыми кубиками и передавал помощницы. И раскладывала по стаканчикам, взвешивала и продавала желающим по 50 гривен за порцию.

"Как вам сыр?" - спросила у Ирины Смирновой, только приобрела порцию и принюхивалась к продукту.

"Если честно, жалею. Пахнет немытыми козами. На вкус ощущается тоже. Но человек такой сыр любит, отдам ему", - женщина махнула рукой в ​​направлении, где должен быть ее муж.

Мнение Ирины разделяли не все - были и те, что возвращались к столику с козьим сыром несколько раз по дополнительным порциями.

"Это такая пользу Я выросла в деревне, мы получили козу, так пили ее молоко. И все здоровые ходили и не жаловались. А запах - это уже выходки!" - прокомментировала жительница Лохвице Нина Ивановна.

В других палатках можно было приобрести более привычный сыр из молока коровы и овцы. Поэтому клиентов хватало и там. На стеллаже и прилавки выкладывали голубые, желтые, красные, даже зеленые головки сыра.

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Рядом покупали вино и напитки из него.

"Медовый глинтвейн - это вообще кайф! Никогда такого не пробовал!" - прокомментировал студент ПНПУ Виталий. Фамилию называть отказался - отшутился, мол, боится, чтобы преподаватели с университета его не ругали за выпивку.

"Не плачь, не плачь, сейчас пойдем смотреть", - рядом с нами человек уговаривал своего маленького сына лет 4 подождать, пока приобретет бутылку красного вина. Однако ребенок не обращала на отца и просилась на концерт - в нескольких метрах от палатки для малышей устроили развлекательную программу. Выступающие пели песни, а аниматоры играли с малышами.

Уже когда возвращалась ко входу в парке, заметила около десяти казаков - подростки переодевались в исторических персонажей и соревновались между собой.

12 октября в Полтаве провели фестиваль хризантем. В городском парке высадили цветы, которые приобрели и принесли сами полтавчане.