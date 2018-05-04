В больницах создали новый график работы для крестьян и горожан

Автор: medexpress Винницкая область: в больницах создали новый график работы - будут работать в 2 смены

В Винницких областных больницах введут новый график работы.

Чтобы уменьшить нагрузку на врачей и принять всех пациентов поликлиника Подольского центра онкологии будет работать в две смены - с 08:00 до 20:00 часов, пишет medexpress.

"В первой половине дня центр онкологии принимать пациентов, приехавших по направлению из районов, а во второй половине дня жителей Винницы. Это позволит четко спланировать график работы медикам, а жителям из сел и райцентров поможет решить проблему с доездом обратно домой", - говорит директор Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмила Грабович.

Внедрена система "Поликлиника без очередей" предполагает управление потоком пациентов и автоматизации в лечебных учреждениях. Она существенно разгружает регистратуру, осуществляет мониторинг и управляет пациентопотоком.

Приказ разослали во все районные и городские больницы.

"Пациенты, которых будут направлять из районов должны иметь на руках все необходимые обследования чтобы сразу получить консультацию специалиста центра не затягивая время консультации", - добавляет Людмила Грабович.

На такой режим работы в ближайшее время планируют перевести Винницкий областной эндокринологический центр, больницу имени Пирогова и детскую областную больницу.

В винницких областных больницах вводят новый прозрачный механизм очередей к врачам.

К июню создадут электронные очереди в поликлиниках 4 медицинских учреждений - Подольского регионального центра онкологии, областной детской клинической больницы, областной клинической больницы им. М.И. Пирогова и областном эндокринологическом центре.

Электронные очереди в порядок посещения пациентов врачей и действительно уменьшат очереди под кабинетом.

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13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения №157. Согласно ему, медработники не обязаны вести учетные формы, которые утратили актуальность. Также отменили талоны - на прием к врачу, амбулаторного пациента и регистрации заключительных диагнозов. Медикам разрешили письменно не отчитываться о всех посещенных на дому пациентов. Потеряла силу медицинская карта студента, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детсад является ненужной. Теперь достаточно пройти педиатра. Выданную им справку с картой прививок подавать в учебные заведения. Других специалистов можно посетить по желанию родителей или когда есть соответствующие показания по здоровью.