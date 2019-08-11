В 7 областях Украины огласили пожарную опасность

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 693
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1368
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2835
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2097
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4671
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14229
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15723
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2970
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3591
Фото
Все фото
5
5
5
5
6
&quot;Фрукты дешевле чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец рассказал, как открыл грузинское кафе
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец рассказал, как открыл грузинское кафе
Непогода прогулялась по Украине: показали последствия
Непогода прогулялась по Украине: показали последствия
Клиент заправки обгорел при взрыве
Клиент заправки обгорел при взрыве
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Видео
Все видео
Открыли дело против полицейского, избившего пенсионера
Открыли дело против полицейского, избившего пенсионера
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4340
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3978
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7686
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 648
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
воскресенье, 11 августа 2019 10:33

В 7 областях Украины огласили пожарную опасность

  Комментировать
В 7 областях Украины огласили пожарную опасность
Сообщили о пожарной опасности в Украине. Фото: www.ukrinform.u

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарной опасности в 7 областях Украины.

Повышенный уровень опасности продержится как минимум в течение воскресенья-понедельника, 11-12 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик рассказала, когда вернется жара

"11-12 августа в Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

11 августа в Украине температура поднимется до +30 и выше. В воскресенье на всей территории Украины будет жарко. Во всех центральных, южных и восточных областях прогнозируется солнечная погода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 7 областях Украины огласили пожарную опасность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 62729
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 51205
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 13 Просмотров: 29971
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену Просмотров: 17541
Мужчина забил 28-летнюю жену, а себе разнес голову из ружья
Мужчина забил 28-летнюю жену, а себе разнес голову из ружья
4
 Просмотров: 12915
Регионы
7 мертвых свиней оставили около дороги
7 мертвых свиней оставили около дороги Просмотров: 423
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
5
 Просмотров: 855
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец рассказал, как открыл грузинское кафе
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец рассказал, как открыл грузинское кафе
5
 Просмотров: 486
Обыскали судно, которое поставляло топливо Черноморскому флоту
Обыскали судно, которое поставляло топливо Черноморскому флоту Просмотров: 279
Загадочное исчезновение и смерть: мужчину нашли мертвым посреди улицы
Загадочное исчезновение и смерть: мужчину нашли мертвым посреди улицы Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
13
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
11
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
5
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Морская авиация ВМС получила современный вертолет
Голосов: 1010
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua