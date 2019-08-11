В 7 областях Украины огласили пожарную опасность

Сообщили о пожарной опасности в Украине. Фото: www.ukrinform.u

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарной опасности в 7 областях Украины.

Повышенный уровень опасности продержится как минимум в течение воскресенья-понедельника, 11-12 августа.

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"11-12 августа в Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

11 августа в Украине температура поднимется до +30 и выше. В воскресенье на всей территории Украины будет жарко. Во всех центральных, южных и восточных областях прогнозируется солнечная погода.