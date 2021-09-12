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воскресенье, 12 сентября 2021 18:47

Урожай 2021: стало известно, сколько тонн зерна собрали в этом году

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Урожай 2021: стало известно, сколько тонн зерна собрали в этом году
Пшеницы намолочено 32,9 млн т. Фото: pixabay.com

Украинские аграрии уже собрали урожай зерновых и зернобобовых культур с 10,3 млн га. В общем намолочено 45 млн т зерна при урожайности 43,8 ц/га.

Сейчас пшеницы намолочено 32,9 млн т, ячменя - 10,094 млн т, гороха - 570 тыс. т, об этом сообщила пресс служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Лидером по намолоту зерна является Одесская область, там намолотили более 4,1 млн т зерна, а по урожайности лучшей является Хмельницкая область с показателем 60,3 ц/га.

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Кроме этого, завершена уборка рапса - на площади 1 млн га при урожайности 27,9 ц/га намолочено более 2,8 млн т семян. Самая высокая урожайность семян в Хмельницкой (35 ц/ га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

Уже начат сбор поздних культур. Аграрии 15 областей проводят сбор гречки. По Украине эту культуру собрано на 33% площадей - уже намолочено 27,9 тыс. т при урожайности 12,3 ц/га. В Донецкой области собирать гречку уже закончили.

Сельхозтоваропроизводители 11 областей проводят сбор проса. По Украине просо собрали на 51% площадей, а в Донецкой, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях сбора уже закончили.

Аграрии Винницкой, Ровенской и Черкасской начали копать сахарную свеклу. Урожай собран с 3,3 тыс. га (по Украине 1% площадей), выкопано 148 тыс. т сладких корней при урожайности 443 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители 13 областей начали собирать подсолнечник. Урожай собран на 344 тыс. га (по Украине 5% площадей) при урожайности 20,8 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Харьковской областей начали сбор сои (по Украине 2% площадей).

Мед нового урожая в Украине подорожал на 20%. Из-за дождей и холодных ночей в мае-июне пчеловоды собрали меньше акациевого и липового меда.

Больше всего по Украине собрали подсолнечного меда - по 15 кг с пчелиной семьи. В Луганской и Донецкой областях пчеловоды получили по 10 кг акациевого меда с пчелосемьи. В Харьковской - меда из липы. В среднем, по 12 кг с пчелосемьи.

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12
сентября

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