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Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
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вторник, 09 июля 2019 16:26

Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
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Автор: Наталия Печиборщ
  Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.
Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.

6 июля более 400 человек пришли посмотри на первую в Украине свадебную церемонию на SUP бордах в Черкассах. Такую идею молодоженам Дарье Дьячок и Андрею Котляренко предложил их друг, основателей SUP движения в городе Любомир Коломиец.

SUP доски представляют собой надувные борды для серфинга с веслом. Вид спорта молодой, набирающий популярность в последние годы.

В течение всего дня на берегу Днепра проходил первый SUP фестиваль и Чемпионат Украины по Dragon SUP 2019. Команды соревновались в скорости и выносливости.

Свадебную церемонию начали на пляже Живчик в 20:00. На закате ведущий объявил, что сейчас все посетители станут свидетелями сочетание двух влюбленных сердец.

На берегу два длинных борда скрепили между собой, чтобы создать плот. Молодая в сиреневом платье из шифона и белой пляжной накидке из полупрозрачного кружева стала босиком по центру. Молодой - в шортах цвета хаки и белой рубашке, помог любимой и стал рядом. Впереди и сзади них по двое гребцов направили импровизированную лодку в 100 м от берега. Вокруг на досках плавали дружки и братья. Из-за ветра и сильного течения, плот постоянно сносило в сторону. Ведущий на пляже рассказывал посетителям историю знакомства молодоженов, как развивались их отношения.

Автор: Наталия Печиборщ
  На вопрос ведущего, согласны ли они жениться, молодожены крикнули "да". В знак согласия, обменялись сплетёнными из листьев венками, которые имели на шее
На вопрос ведущего, согласны ли они жениться, молодожены крикнули "да". В знак согласия, обменялись сплетёнными из листьев венками, которые имели на шее

Дарья и Андрей встречаются 4,5 года. Познакомились в интернете, когда она вела страницу студенческого радио в соцсетях. Групу редко лайкали, Андрей заинтересовался особой, которая пишет посты для университетской страницы. Через неделей после знакомства Дарья предложила поехать в Ивано-Франковск. Так начали встречаться.

Через год пара стала жить вместе. Оба учились, работали и много путешествовали. Она работает маркетологом, он - программистом. После окончания университета, родители молодых начали намекать на свадьбу. Два месяца назад влюбленные подали электронный запрос на регистрацию. Тогда же стали готовиться.

"Как-то мы поехали на мотоцикле покататься красивыми местами у реки. Нашли место с небольшим пирсом. Сели на него и говорим. Вдруг он мне говорит, что поймал рыбку. Спросил, не хочу ли на нее посмотреть. Открывает ладонь, а там кольцо. На секунду подумала, что он ее нашел в воде. А когда сделал предложение, сидела озадачена. Я абсолютно ничего не подозревала", - говорит Дарья.

Автор: Наталия Печиборщ
  Дарью и Андрея на берегу приветствовали друзья, знакомые и гости фестиваля
Дарью и Андрея на берегу приветствовали друзья, знакомые и гости фестиваля

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Когда ведущий с берега спросил, хотят ли они вступить в брак, молодожены крикнули "да". В знак согласия обменялись венками из сплетенного листья, которые имели на шее. Во время первого поцелуя, друзья осыпали пару разноцветными лепестками роз. На берегу молодых с бракосочетанием приветствовали громкими аплодисментами. Ведущий объявил, что теперь Дарья и Андрей отправляются в первую свадебное путешествие по Днепру. Гребцы развернули сапы и направились против течения в закат, через 200 м вернулись на берег.

Автор: Наталия Печиборщ
  Молодая на берегу объявила, что хочет бросить букет. Незамужние девушки сплотились за ее спиной
Молодая на берегу объявила, что хочет бросить букет. Незамужние девушки сплотились за ее спиной

После поздравлений, молодая объявила, что хочет бросить букет. Незамужние девушки стали у нее за спиной. Поймала его девушка ведущего.

Официально пара расписалась в тот же день в ЗАГСе в 10:00. После устроили две фотосессии. Одна - с гостями после регистрации, вторую - в аутентичной свадебной одежде украинцев.

"Эмоции от церемонии на Днепре переполняли. Многие люди - знакомые и незнакомые, ждали нас на берегу. Куча улыбающихся друзей. Было так чувственно, что многие плакали и я тоже, такая уже тонкослезая. А потом в конце мы целовались, на нас сыпались лепестки роз и все было как в сказке. Такого еще ни у кого не было!" - говорит молодая.

Автор: Наталия Печиборщ
  Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.
Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.

В это время на берегу формируют костер ко дню Ивана Купалы. Девушки и женщины с венками фотографируются на фоне пламени и Днепра. Из установленных колонок играет музыка. Люди танцуют, водят круг вокруг костра. Гулянье продолжается до ночи.

Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.
Фото: Наталия Печиборщ
Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.
На берегу ведущий рассказывал гостям об истории знакомства и отношений пары
На вопрос ведущего, согласны ли они жениться, молодожены крикнули "да". В знак согласия, обменялись сплетёнными из листьев венками, которые имели на шее
На вопрос ведущего, согласны ли они жениться, молодожены крикнули "да". В знак согласия, обменялись сплетёнными из листьев венками, которые имели на шее

Если предложение сделано, кольцо подарена и вы уже определились с датой свадьбы это означает одно - впереди много хлопот, чтобы сделать тот "единственный" день самым неповторимым в жизни. Начинать подготовку к предстоящей свадьбе следует по поиску видеооператора и фотографа.

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