Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны

Автор: Наталия Печиборщ Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.

6 июля более 400 человек пришли посмотри на первую в Украине свадебную церемонию на SUP бордах в Черкассах. Такую идею молодоженам Дарье Дьячок и Андрею Котляренко предложил их друг, основателей SUP движения в городе Любомир Коломиец.

SUP доски представляют собой надувные борды для серфинга с веслом. Вид спорта молодой, набирающий популярность в последние годы.

В течение всего дня на берегу Днепра проходил первый SUP фестиваль и Чемпионат Украины по Dragon SUP 2019. Команды соревновались в скорости и выносливости.

Свадебную церемонию начали на пляже Живчик в 20:00. На закате ведущий объявил, что сейчас все посетители станут свидетелями сочетание двух влюбленных сердец.

На берегу два длинных борда скрепили между собой, чтобы создать плот. Молодая в сиреневом платье из шифона и белой пляжной накидке из полупрозрачного кружева стала босиком по центру. Молодой - в шортах цвета хаки и белой рубашке, помог любимой и стал рядом. Впереди и сзади них по двое гребцов направили импровизированную лодку в 100 м от берега. Вокруг на досках плавали дружки и братья. Из-за ветра и сильного течения, плот постоянно сносило в сторону. Ведущий на пляже рассказывал посетителям историю знакомства молодоженов, как развивались их отношения.

Автор: Наталия Печиборщ На вопрос ведущего, согласны ли они жениться, молодожены крикнули "да". В знак согласия, обменялись сплетёнными из листьев венками, которые имели на шее

Дарья и Андрей встречаются 4,5 года. Познакомились в интернете, когда она вела страницу студенческого радио в соцсетях. Групу редко лайкали, Андрей заинтересовался особой, которая пишет посты для университетской страницы. Через неделей после знакомства Дарья предложила поехать в Ивано-Франковск. Так начали встречаться.

Через год пара стала жить вместе. Оба учились, работали и много путешествовали. Она работает маркетологом, он - программистом. После окончания университета, родители молодых начали намекать на свадьбу. Два месяца назад влюбленные подали электронный запрос на регистрацию. Тогда же стали готовиться.

"Как-то мы поехали на мотоцикле покататься красивыми местами у реки. Нашли место с небольшим пирсом. Сели на него и говорим. Вдруг он мне говорит, что поймал рыбку. Спросил, не хочу ли на нее посмотреть. Открывает ладонь, а там кольцо. На секунду подумала, что он ее нашел в воде. А когда сделал предложение, сидела озадачена. Я абсолютно ничего не подозревала", - говорит Дарья.

Автор: Наталия Печиборщ Дарью и Андрея на берегу приветствовали друзья, знакомые и гости фестиваля

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Когда ведущий с берега спросил, хотят ли они вступить в брак, молодожены крикнули "да". В знак согласия обменялись венками из сплетенного листья, которые имели на шее. Во время первого поцелуя, друзья осыпали пару разноцветными лепестками роз. На берегу молодых с бракосочетанием приветствовали громкими аплодисментами. Ведущий объявил, что теперь Дарья и Андрей отправляются в первую свадебное путешествие по Днепру. Гребцы развернули сапы и направились против течения в закат, через 200 м вернулись на берег.

Автор: Наталия Печиборщ Молодая на берегу объявила, что хочет бросить букет. Незамужние девушки сплотились за ее спиной

После поздравлений, молодая объявила, что хочет бросить букет. Незамужние девушки стали у нее за спиной. Поймала его девушка ведущего.

Официально пара расписалась в тот же день в ЗАГСе в 10:00. После устроили две фотосессии. Одна - с гостями после регистрации, вторую - в аутентичной свадебной одежде украинцев.

"Эмоции от церемонии на Днепре переполняли. Многие люди - знакомые и незнакомые, ждали нас на берегу. Куча улыбающихся друзей. Было так чувственно, что многие плакали и я тоже, такая уже тонкослезая. А потом в конце мы целовались, на нас сыпались лепестки роз и все было как в сказке. Такого еще ни у кого не было!" - говорит молодая.

Автор: Наталия Печиборщ Черкасс Дарья Дьячок и Андрей Котляренко первые в Украине поженились в SUP бордах. Посмотреть на церемонию пришли около 400 человек.

В это время на берегу формируют костер ко дню Ивана Купалы. Девушки и женщины с венками фотографируются на фоне пламени и Днепра. Из установленных колонок играет музыка. Люди танцуют, водят круг вокруг костра. Гулянье продолжается до ночи.

Фото: Наталия Печиборщ

Если предложение сделано, кольцо подарена и вы уже определились с датой свадьбы это означает одно - впереди много хлопот, чтобы сделать тот "единственный" день самым неповторимым в жизни. Начинать подготовку к предстоящей свадьбе следует по поиску видеооператора и фотографа.