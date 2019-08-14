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четверг, 15 августа 2019 04:25

Уникальное историческое здание сдают под гостиницу

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  Часть дворца Потоцких планируют сдать в аренду под отель. Фото: discoverukraine.com.ua
Часть дворца Потоцких планируют сдать в аренду под отель. Фото: discoverukraine.com.ua

Часть Дворца Потоцких в Тульчине, в Винницкой области сдадут в аренду под гостиницу. Более 2 000 квадратных метров памятники культурного наследия могут сдать в аренду сроком на 49 лет.

В проекте решения Винницкого областного совета, речь идет о западный корпус комплекса дворца Потоцких, что в настоящее время числится на балансе Тульчинского колледжа культуры. Сообщается, что договор аренды заключат на конкурсных началах. пишет издание vezha.vn.ua.

Западный корпус, площадью 2012,7 квадратных метров с входными площадками планируют сдавать под арендную ставку в 22%. Это согласно соответствующей Методике расчета арендной платы.

Для определения размера годовой арендной платы нужна информация и о стоимости арендованного имущества (которая в указанном проекте решения облсовета не сообщается). При этом сообщается, что Базовая месячная арендная плата за апрель 2019 года составляет 68531,04 гривен без НДС.

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О передаче части дворца Потоцких под гостиницу начали говорить еще в 2017 году. А уже в апреле 2019 года Валерий Коровий сообщил, что две киевские компании готовы взять корпус в долгосрочную аренду и превратить его в отель. Тогда глава Винницкой ОГА рассказал, что осуществляется оценка стоимости, которую потом должны были согласовать с Министерством культуры.

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