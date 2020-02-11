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вторник, 11 февраля 2020 17:04

Умерла после дня рождения: подробности самоубийства медсестры
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Медсестре, совершившей самоубийство с помощью лекарств в Кременчуге Полтавской области, накануне исполнилось 35 лет. Вела себя обычно, ничего не предвещало беды.

Об этом Gazeta.ua рассказал муж умершей - Станислав Помазан.

Вместе с Екатериной Помазан (Багно) были пять лет. С 2018 года - официально женаты. Жили в квартире Станислава, принадлежащей его матери.

Екатерина и Станислав Помазан в день свадьбы
Фото: facebook.com/ekaterina.bagno
Екатерина Помазан (Багно). Фото из профиля вконтакте
Екатерина Помазан (Багно). Фото из профиля вконтакте

35 лет Екатерине исполнилось в пятницу 31 января. Праздновали день рождения, по словам мужа, тихо - без громких гуляний.

"Утром подарил ей драгоценное кольцо, поздравил с днем ​​рождения. Мы попили кофе. Вот и все празднование", - рассказал Станислав.

Следующие выходные, по словам мужа, прошли обыкновенно. Ничего не указывало, что у жены какие-то проблемы или она чем-то обеспокоена.

Утром 3 февраля мужчина, как обычно, пошел на работу. Днем позвонил брат жены и сообщил страшную весть: Екатерина умерла дома.

"Я приехал, там ее брат, дядя, мать, два полицейских и судмедэксперт. Мне полицейские сказали, что, когда ее нашли, на правой руке был установлен катетер. Через него и были введены лекарства. Оставила записку, что никого не винит, но не может выдержать прессинга кредиторов. От полиции узнал, что она брала кредиты у коллег ", - рассказал Станислав.

После этого опечаленный муж узнал шокирующие подробности. Оказывается, его благоверная задолжала много денег. Точная сумма еще неизвестна, но кредитов Екатерина набрала много: займы через интернет, кредитные карты, банковские кредиты. Брала и на имя Станислава - он оставлял дома паспорт и код. Даже телефон просила иногда оставить под разными предлогами.

Однажды из квартиры исчезли ювелирные украшения, принадлежавшие мужу. Тогда Екатерина сказала, что их ограбили. Однако после смерти жены Станислав обнаружил, что и его последний подарок - кольцо - тоже загадочно исчез.

Сейчас на мужчину наседают кредиторы - он получает сообщения от банков и частных лиц. Даже угрожают описать его имущество в счет погашения долга.

В полиции сообщили, что расследуют смерть Екатерины Помазан. Пока не исключают версии давления, которое довело женщину до самоубийства.

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"Не исключено, что там внесут дополнительную квалификацию. Поскольку от коллег есть данные, что она поступила так из-за коллекторов, пытавшихся выбить из нее какие-то долги, - прокомментировал положение дел пресс-секретарь ГУ национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Пока ждут результатов экспертизы, в частности судебно-медицинской. Тогда будет точно известно, какой именно препарат убил женщину.

А в больнице, где умершая 17 лет работала медсестрой-анестезиологом, также провели проверку.

"В отделении провели проверку по всем препаратам, которые находились в больнице. Все на месте. Теоретически женщина имела доступ к специфических препаратам, как и все медсестры. Но ампулы сдают старшей медсестре, все учтено. Ничего не пропадало", - отметил начальник управления здравоохранения Кременчугского горсовета Максим Середа.

В Лисичанске в Донецкой области 17-летняя девушка после ссоры с парнем пыталась совершить самоубийство: прыгнула с моста в ледяную реку. Из воды ее сознания вытащили полицейские.

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