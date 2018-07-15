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воскресенье, 15 июля 2018 22:59

Умерла еще одна женщина, которую сбил пьяный чиновник

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Умерла еще одна женщина, которую сбил пьяный чиновник
На Закарпатье председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир сбил двух женщин. Фото: Mukachevo.net

В больнице умерла вторая женщина, которую сбил автомобилем глава Перечинской РГА Виктор Олефир.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия..." – написал в Фейсбук городской председатель Перечина Иван Погориляк.

Олефир предстанет перед судом в понедельник, 16 июля.

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13 июля в Закарпатской области нетрезвый глава Перечинской РГА Виктор Олефир на автомобиле Jeep Cherokee с иностранной регистрацией совершил ДТП, в результате которого одна женщина умерла от полученных травм, а еще одна была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Олефир был отстранен от выполнения служебных обязанностей и уже написал заявление об увольнении.

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