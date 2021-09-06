 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 252
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 738
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 513
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 441
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 5931
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2106
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 324
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1836
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 10107
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3609
Фото
Все фото
28
4
5
5
5
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Убийство женщины и ее 13-летней дочери: что известно о задержанном и мотивах
Убийство женщины и ее 13-летней дочери: что известно о задержанном и мотивах
Первые версии и новые фото пожара в костеле Святого Николая
Первые версии и новые фото пожара в костеле Святого Николая
Международный автобус разбился и загорелся среди трассы: есть жертвы
Международный автобус разбился и загорелся среди трассы: есть жертвы
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
Видео
Все видео
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
За столкновения с правоохранителями к ответственности привлекут 61 человека
За столкновения с правоохранителями к ответственности привлекут 61 человека
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1134
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1134
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 423
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1017
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2034
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 486
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
понедельник, 06 сентября 2021 09:07

Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28

  Комментировать

Хасиды в Умани готовятся к празднованию Рош га-Шана
Фото: Валерия Радзиевская
Хасиды в Умани готовятся к празднованию Рош га-Шана
Хасиды в Умани готовятся к празднованию Рош га-Шана
Хасиды в Умани готовятся к празднованию Рош га-Шана
Хасиды в Умани готовятся к празднованию Рош га-Шана

50 тысяч евреев-хасидов прибыли в этом году в Умань на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана. После прошлогодних препятствий с въездом в Умань, связанных с эпидемией коронавируса, сейчас на землю, которую они считают святой, паломников приехало беспрецедентно много. В Умани в 1810 году умер их духовный лидер, основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман. Его могила стала местом ежегодного паломничества хасидов со всего мира.

Рош га-Шана в этом году отмечают 6 сентября в понедельник. Накануне, в воскресенье, базарный день, хасиды от мала до велика оккупируют уманские рынки, ларьки и магазины. На праздник закупаются оптом: полки магазинов иногда остаются пустыми, а крестьяне на рынке распродают паломникам свой товар за считанные часы.

Скупают хасиды и почти весь мелкий товар на блошином рынке, изделия из дерева от народных умельцев, шкуры лисиц и меховые шапки, которые к их приезду выносят на продажу Покупают за 10 долларов вязаные шапочки-кипы, которые сплели пенсионерки, чтобы заработать копейку. Берут кальяны и все к ним. Упорно торгуются и хотят приобрести все, что хотят, почти за копейки.

Уманчанин Николай выращивает коз. Специально на иудейский новый год вывел на продажу несколько молодых козочек. За каждую просит 50 долларов. Через день они станут пищей на столах паломников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения

В начале улицы Пушкина, застроенной хасидскими домами и отелями, на одном из открытых балкончиков трехэтажки молодой хасид разжег уголь и и готовится жарить на огне мясо. Полиция заставляет его потушить огонь.

Празднование Рош га-Шана начнется в понедельник, 6 сентября, и продлится до среды.

Паломники-хасиды прибывают в Умань организованными рейсами с документами о вакцинации. Ранее Израиль ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для граждан, выезжающих в Украину.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Художник нарисовал грядущую войну

Самое читаемое
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 6219
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 5931
Британская модель похвасталась аппетитными формами
Британская модель похвасталась аппетитными формами
3
 Просмотров: 4059
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
3
 Просмотров: 3915
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 12 Просмотров: 2466
Регионы
Пропавшего мужчину освободили из рабства. Родственники заплатили выкуп
Пропавшего мужчину освободили из рабства. Родственники заплатили выкуп Просмотров: 774
Убийство женщины и ее 13-летней дочери: что известно о задержанном и мотивах
Убийство женщины и ее 13-летней дочери: что известно о задержанном и мотивах
4
 Просмотров: 1755
Пенсионер "по камешку" воровал аллею в Днепре
Пенсионер "по камешку" воровал аллею в Днепре Просмотров: 783
Загадочная гибель 24-летнего пограничника: родные говорят - мужчину убили
Загадочная гибель 24-летнего пограничника: родные говорят - мужчину убили Просмотров: 864
Первые версии и новые фото пожара в костеле Святого Николая
Первые версии и новые фото пожара в костеле Святого Николая
5
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
12
Виктора Ющенко отравили токсинами
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
2
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
Голосов: 31
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть