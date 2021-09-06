Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж

Фото: Валерия Радзиевская

50 тысяч евреев-хасидов прибыли в этом году в Умань на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана. После прошлогодних препятствий с въездом в Умань, связанных с эпидемией коронавируса, сейчас на землю, которую они считают святой, паломников приехало беспрецедентно много. В Умани в 1810 году умер их духовный лидер, основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман. Его могила стала местом ежегодного паломничества хасидов со всего мира.

Рош га-Шана в этом году отмечают 6 сентября в понедельник. Накануне, в воскресенье, базарный день, хасиды от мала до велика оккупируют уманские рынки, ларьки и магазины. На праздник закупаются оптом: полки магазинов иногда остаются пустыми, а крестьяне на рынке распродают паломникам свой товар за считанные часы.

Скупают хасиды и почти весь мелкий товар на блошином рынке, изделия из дерева от народных умельцев, шкуры лисиц и меховые шапки, которые к их приезду выносят на продажу Покупают за 10 долларов вязаные шапочки-кипы, которые сплели пенсионерки, чтобы заработать копейку. Берут кальяны и все к ним. Упорно торгуются и хотят приобрести все, что хотят, почти за копейки.

Уманчанин Николай выращивает коз. Специально на иудейский новый год вывел на продажу несколько молодых козочек. За каждую просит 50 долларов. Через день они станут пищей на столах паломников.

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В начале улицы Пушкина, застроенной хасидскими домами и отелями, на одном из открытых балкончиков трехэтажки молодой хасид разжег уголь и и готовится жарить на огне мясо. Полиция заставляет его потушить огонь.

Празднование Рош га-Шана начнется в понедельник, 6 сентября, и продлится до среды.

Паломники-хасиды прибывают в Умань организованными рейсами с документами о вакцинации. Ранее Израиль ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для граждан, выезжающих в Украину.