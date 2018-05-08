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среда, 09 мая 2018 03:28

Украинский фермер выращивает хурму стойку к морозам

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Украинский фермер выращивает хурму стойку к морозам

Закарпатский селекционер Михаил Зелди уже 16 лет проводит наблюдения и выращивает восточную хурму в самой южной точке Закарпатье - урочище Холмовецкая Гора. Эта культура не только прижилась в условиях низких температур, но и дает стабильно хороший урожай, сообщает "Садоводство по-украински".

Все сорта садовник прививает к дикой Вирджинской хурмы. Ставку делает на межвидовые гибриды Россиянка-18 Россиянка-2, Никитская Бордовая, Красная шапочка и сорт Мидер, которые являются наиболее морозстойким.

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"Изучаю в условиях местности поведение 18 сортов Вирджинской хурмы, способной выдерживать морозы до -36 ° C", - говорит селекционер ..

Также утверждает, что он не использует химическую защиту, поскольку за все время наблюдения не находил на деревьях ни вредителей, ни болезней. Урожай человек успевает собрать в похолоданий.

Японские фермеры создают картины на полях с помощью выращивания определенных сортов риса разного цвета. Такой вид искусства называется тамбо.

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