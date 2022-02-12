Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма

В Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма, начались тактико-специальные учения МВД.
За началом учений приехал наблюдать президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент "Укринформа".
Тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице с ВТО АР Крым.
К учениям привлекли более тысячи правоохранителей (сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты), спецтехнику, в частности, вертолетную группу.
На учениях правоохранители будут отрабатывать навыки реагирования на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.
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За этим наблюдается более 50 иностранных и украинских журналистов.
Зеленский опубликовал фото в Instagram с места происшествия.
"Сегодня – тактико-специальные учения на Херсонщине. Не паникуем, а работаем!", - написал он в сообщении.
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