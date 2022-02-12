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суббота, 12 февраля 2022 15:16

Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
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В Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма, начались тактико-специальные учения МВД.

За началом учений приехал наблюдать президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент "Укринформа".

Тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице с ВТО АР Крым.

К учениям привлекли более тысячи правоохранителей (сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты), спецтехнику, в частности, вертолетную группу.

Учения на Херсонщине
Фото: Укринформ
Учения на Херсонщине
Учения на Херсонщине

На учениях правоохранители будут отрабатывать навыки реагирования на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

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За этим наблюдается более 50 иностранных и украинских журналистов.

Зеленский опубликовал фото в Instagram с места происшествия.

"Сегодня – тактико-специальные учения на Херсонщине. Не паникуем, а работаем!", - написал он в сообщении.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В Черном море стартовали маневры с участием более 30 российских боевых кораблей.

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Дата
12
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