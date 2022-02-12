Кличко рассказал, как столица готовится к полноценному вторжению россиян

Кличко рассказал об эвакуации киевлян. Фото: Киев вечерний

Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения.

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации - на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - сообщает сайт КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

Городские службы уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера.

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", - рассказал Кличко.

Объекты критической инфраструктуры перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации, а предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью при отсутствии мобильной связи и интернета, указывает столичное руководство.

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ", – отметил Кличко.

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В координации с НЭК "Укрэнерго" были найдены возможности и обеспечено дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ.

В частности, в течение декабря-января в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева, заверил мэр. Прежде медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, учреждений социальной сферы.

Были созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток.

"Разработали также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство планируем выделить из бюджета города почти 11 млн. грн", пишет мэр, но деталей не раскрывает.

Уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как поступать и различным учреждениям и учреждениям, учитывая специфику их работы – медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и другим.

США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Президент США Джо Байден и президент России 12 февраля (в субботу) проведут телефонный разговор.