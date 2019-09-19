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пятница, 20 сентября 2019 04:15

Украинская студентка рассказала как живет с сердцем белоруса

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23-летняя Екатерина Кравец из села Чернятка Бершадского района Винницкой области более двух лет живет с донорским сердцем. Трансплантированный орган достался от погибшего белоруса.

Девушка учится в медицинском колледже. Катя - круглая сирота и о том, что у нее есть проблемы с сердцем узнала после 10-ти лет, пишет 20minut.

Автор: 20minut
  Студентка Екатерина Кравец рассказала, как живет с донорским сердцем
Студентка Екатерина Кравец рассказала, как живет с донорским сердцем

"В младших классах я вообще не чувствовала, что у меня есть какие-то проблемы. Они начали появляться в средней школе, - рассказывает Катя. - Когда бегала, то началась появляться одышка", - говорит.

Это заметили и учителя. Тогда девушку привезли в Винницкой детской областной больницы. Там диагностировали гипертрофической кардиомиопатией.

Девушку постоянно поддерживали терапией. Но сердце все равно кололо и давило. Давление постоянно был низким и Катя остро чувствовала изменение погоды.

"С каждым днем ​​становилось хуже. Организм не воспринимал капельниц, а моя терапия таблетками уже не помогала и была проблема с ритмом (пульс высокий 100-120 ударов) - меня отправили в Институт Амосова", - вспоминает девушка.

Там Катю прооперировали. В грудную клетку установили дефибриллятор, который заводил сердце, когда оно останавливалось.

"Пока проводили обследование, обнаружили, что у меня АВ блокада - это, когда сердце не справляется со своей работой. В таком случае наступает внезапная смерть. Я могла просто не проснуться, - объясняет Катя. - Сами электроды в сердце и по вене не ощущаются. Дефибриллятор - это такая железная штучка, которая зашита в кожу, он не страшен. А вот сам ток - это очень страшно и словами не передать. Ток разносился по телу от головы и до низу. В это время в глазах только вспышки и страх".

Автор: 20minut
  Студентка Екатерина Кравец рассказала, как живет с донорским сердцем
Студентка Екатерина Кравец рассказала, как живет с донорским сердцем

Девушка жила с аппаратом в течение двух с половиной лет. С этим аппаратом могла месяцами жить в больничной палате, чтобы не выходить на улицу, не раздражать организм и снова не чувствовать разряды по телу.

"Мне резко стало плохо. Начала скапливаться жидкость в брюшной полости, падать фракция. И тогда я услышала диагноз - гипертрофическая кардиомиопатия второй степени, - говорит Катя.

Диагноз девушки сам по себе говорит, что есть показания к трансплантации, но есть стадии, на которых можно много лет жить с дефибриллятором. Ей дали направление в Минск для пересадки. Так как девушка - круглая сирота, то операцию ей оплатило государство.

Пересадка стоила сто тысяч долларов. Если бы в Украине были соответствующие законы, то можно было сделать это гораздо дешевле и за эти деньги спасти еще кого-то.

"Я была 147 в очереди на трансплантацию. Но потому, что я имела льготы и не нашлось белоруса, которому нужно было сердце с третьей положительной группой крови, оно досталось мне, - уверена Катя. - Первого марта в два часа ночи произошел забор сердца, в половине пятого меня забрали на операцию", - вспоминает девушка. - Когда я открыла глаза и посмотрела вокруг, подумала: "Боже, я жива!". У меня полились слезы. Это не была истерика. Просто слезы. Я понимаю, что у меня чужое сердце и я живу ".

В первые дни постоянно боялась, что где-то что-то не приживется или отпадет. Девушка говорит, что медсестры постоянно смеялись над ней, ведь уверяли, что сердце пришиты намертво.

"Со временем ты привыкаешь и не думаешь, что орган - чужой. Сердце - мое. Родное. Я с ним живу. Правда, теперь постоянно хочется в Беларусь", - смеется Катя.

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О том, кто был донором Законом Беларуси говорить пациентам запрещено. Однако, девушке удалось подсмотреть в медицинскую карту, где было написано, что это был парень 28-ми лет, который погиб в автокатастрофе. Катя очень хотела бы найти хотя бы какую-то информацию о нем.

"Мне интересно узнать каким он был, была у него семья и он любил. Остается надежда, что когда-то свяжутся его родители. Они имеют право знать кому пересадили сердце их ребенка, - добавляет Екатерина Кравец. - О таких, как мы говорят очень мало. Я не понимаю почему не могут принять соответствующие законы. В Украине гибнут люди в автокатастрофах каждый день. А один человек может спасти семерых. Многие годы стоит в очереди на пересадку, кто не доживает ... Я тоже могла не дождаться, но мне улыбнулась фортуна".

28-летняя Дина Макарова из села Петровка-Роменская Гадячского района Полтавской области выносила и родила здорового ребенка, имея опухоль сердца.

А за полтора месяца получила донорский орган. Трансплантацию провели в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии три месяца назад.

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