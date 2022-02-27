Украинская армия отразила Волноваху, но ситуация крайне тяжелая

Украинская армия освободила Волноваху, но ситуация очень тяжелая.

В частности, люди сидят без воды, а ввезти хлеб и другую еду нет возможности, сообщает Татьяна Игнатченко в Facebook.

"Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже готовят. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три – пять метров", — пишет Игнатченко.

Также она сообщает, что центральная больница работает на генераторах, но скорая не выезжает, потому что это опасно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это ваш билет домой", - оккупантов призвали сложить оружие и сдаться в плен

"Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых", - рассказывает женщина.

К работе готова и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, но не может уехать.

"Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы - оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные все сидят по подвалам", - говорится в сообщении.

Сколько погибших неизвестно.

Российский оккупант нанес удар по центру Чернигова.