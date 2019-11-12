Украинец создал необычный вертолет

vinnitsa.info. Анатолий Стафийчук из Винницкой области создал вертолет и оцинил его в $80 тыс

47-летний инженер из Винницкой Анатолий Стафийчук собрал вертолет из деталей автомобиля.

Анатолий Стафийчук признается, что с детства мечтал подняться в небо. Не имея специального образования, вертолет смастерил в домашнем гараже, сообщает ВИТА.

На него "кулибининец" потратил более $2 тыс. Чтобы смонтировать изобретение, скрестил с десяток машин. Сейчас вертолет может подняться на высоту 2 км и развивать скорость до 100 км.

Сейчас, вместе с работой, изобретатель оценивает его в $80 тыс.

"Сделал для собственного удовольствия", - сказал Анатолий Стафийчук из села Бронница Могилев-Подольского района.

Мужчина вертолет продавать не собирается.

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