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среда, 13 ноября 2019 04:21

Украинец создал необычный вертолет

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Украинец создал необычный вертолет
vinnitsa.info. Анатолий Стафийчук из Винницкой области создал вертолет и оцинил его в $80 тыс

47-летний инженер из Винницкой Анатолий Стафийчук собрал вертолет из деталей автомобиля.

Анатолий Стафийчук признается, что с детства мечтал подняться в небо. Не имея специального образования, вертолет смастерил в домашнем гараже, сообщает ВИТА.

На него "кулибининец" потратил более $2 тыс. Чтобы смонтировать изобретение, скрестил с десяток машин. Сейчас вертолет может подняться на высоту 2 км и развивать скорость до 100 км.

Сейчас, вместе с работой, изобретатель оценивает его в $80 тыс.

"Сделал для собственного удовольствия", - сказал Анатолий Стафийчук из села Бронница Могилев-Подольского района.

Мужчина вертолет продавать не собирается.

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Людям с инвалидностью трудно передвигаться на коляске лесными дорогами. Для того, чтобы это стало реально Олег Бондарук из Луцка изготовил специальную коляску.

Житель разрабатывал такую коляску целое лето. Тестировать ее помог друг весом более 100 кг и изобретение выдержал. Тележкой должны управлять два человека, чтобы держать равновесие.

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