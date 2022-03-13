Украина усилила военно-воздушный потенциал. Оккупанты нервничают

Украина усилила военно-воздушный потенциал. ФОТО: pixabay.com

Оккупанты обеспокоены усилением военно-воздушного потенциала Украины.

Поэтому начали уничтожать военную инфраструктуру, которая может обеспечить функционировании и боевое применении авиации, заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

"Делаем все возможное для прикрытия аэродромов и военно-воздушной инфраструктуры", – сказал Енин.

Сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Яворивскому полигону вблизи Львова. Также в очередной раз ударили по аэродрому в Ивано-Франковске.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.