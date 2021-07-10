Юг Украины атакуют божьи коровки. Облепили дома

На курорте в Железном Порту Херсонской области началось нашествие божьих коровок.
Курортное село заполонили тысячи жуков. Об этом сообщает ТСН.
Ранее сотни мертвых насекомых плавали в море. Теперь тысячи божьих коровок летают, массово садятся на здания.
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На побережье Тузловские лиманов погибли почти два миллиона божьих коровок. Они долетели через Тузловские лиманы к суши, поселились на песчаной пересыпи, лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках основной пищи - тлей.
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