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суббота, 10 июля 2021 14:48

Юг Украины атакуют божьи коровки. Облепили дома
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На курорте в Железном Порту Херсонской области началось нашествие божьих коровок.

Курортное село заполонили тысячи жуков. Об этом сообщает ТСН.

Ранее сотни мертвых насекомых плавали в море. Теперь тысячи божьих коровок летают, массово садятся на здания.

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Курорт в Железном Порту заполонили божьи коровки. Фото: tsn.ua
Недавно сотни мертвых насекомых плавали в море. Теперь тысячи летающих массово садятся на здания и людей. Фото: facebook.com/rusevivan
Недавно сотни мертвых насекомых плавали в море. Теперь тысячи летающих массово садятся на здания и людей. Фото: facebook.com/rusevivan
Недавно сотни мертвых насекомых плавали в море. Теперь тысячи летающих массово садятся на здания и людей. Фото: facebook.com/rusevivan

На побережье Тузловские лиманов погибли почти два миллиона божьих коровок. Они долетели через Тузловские лиманы к суши, поселились на песчаной пересыпи, лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках основной пищи - тлей.

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