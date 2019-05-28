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вторник, 28 мая 2019 13:12

Убийцу водителя BlaBlaCar осудили пожизненно

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Убийцу водителя BlaBlaCar осудили пожизненно
Приговор суда зачитывали почти 2:00. Фото: molbuk.ua

Киево-Святошинский районный суд Киевской области 28 мая объявил приговор убийце львовянина Тараса Познякова.

Дмитрия Голуба признали виновным в этом преступлении и посадили пожизненно - пишет ZAXID.NET

Суд обвинил убийцу в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении автомобилем и убийстве.

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Приговор суда зачитывали почти 2 часа. Дмитрий Голуб присутствовал в зале суда может обжаловать приговор в течение 30 дней.Из-заа хамского поведения, нецензурную лексику и угрозы виновника на полтора года отстранили от судебных заседаний.

4 апреля 2016-го года Тарас Позняков на своем автомобиле "Audi А6" отправился в столицу. Взял двух пассажиров.Машину Тараса нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района столицы.В салоне обнаружили кровь и пулевые отверстия.Через полгода правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве Познякова - Дмитрия Голуба.

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