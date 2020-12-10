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четверг, 10 декабря 2020 01:22

У мэра Одессы обнаружили коронавирус

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У мэра Одессы обнаружили коронавирус
У Труханова коронавирус. Фото: Слово и Дело

Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом.

"Получил положительный тест на Covid-19. В связи с чем иду на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата. В любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", — заявил в Facebook.

"Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое", – пишет мэр Одессы.

Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.

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Напомним, 14 декабря правительство подаст вторую заявку на вакцину.

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