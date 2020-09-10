Труханов поблагодарил специалистов за демонтаж "Делфи" с одесского пляжа

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Утром 10 сентября побережье Одессы было очищено от потерпевшего крушение почти год назад на пляже "Дельфин" танкера "Делфи". Всю ночь шла напряженная работа по выводу танкера на глубину с дальнейшей буксировкой его в порт Черноморска, где уже готова специальная площадка.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил горожан с сегодняшним событием: "Мы убрали это позорище с пляжа".

А также перечислил людей, без которых нынешнее освобождение одесского побережья от груды опасного для экологии Одесского залива металлолома.

"Хочу сказать огромное человеческое спасибо всем тем специалистам, которые в кратчайшие сроки организовали и провели эту сверхсложную, я бы даже сказал нейрохирургическую операцию", — отметил Труханов.

Напомним, что ранее затонувшее судно безуспешно пытались поднять несколько раз: работы курировали центральные и областные ведомства. 27 июля, спустя более чем полгода, авария была классифицирована ГСЧС Украины как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. В Одессе был создан городской оперативный штаб, и начаты подготовительные работы.

Сегодняшние работы проводили компания "Бруклин Киев", группа компаний "Трансшип", при содействии городских служб и спасателей.

"Я рад, что у нас остались еще специалисты высокого уровня в морской отрасли. Хочу надеяться, что нынешняя ситуация заставит власти серьезно задуматься о подготовке кадров", — подчеркнул мэр Одессы.