Труханов поблагодарил специалистов за демонтаж "Делфи" с одесского пляжа

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 405
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1404
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1026
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 459
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1503
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1665
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
3
8
15
6
4
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Украинец показал, как на велосипеде заехал на вулкан высотой 6 тыс. м
Украинец показал, как на велосипеде заехал на вулкан высотой 6 тыс. м
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
Видео
Все видео
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
Директора интерната подозревают в растлении воспитанниц
Директора интерната подозревают в растлении воспитанниц
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Женщина призналась дочери в смертельном преступлении
Женщина призналась дочери в смертельном преступлении
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2115
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 648
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9954
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 360
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 09:37

Труханов поблагодарил специалистов за демонтаж "Делфи" с одесского пляжа

  Комментировать
Труханов поблагодарил специалистов за демонтаж &quot;Делфи&quot; с одесского пляжа
Мэр Одессы Геннадий Труханов

Утром 10 сентября побережье Одессы было очищено от потерпевшего крушение почти год назад на пляже "Дельфин" танкера "Делфи". Всю ночь шла напряженная работа по выводу танкера на глубину с дальнейшей буксировкой его в порт Черноморска, где уже готова специальная площадка.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил горожан с сегодняшним событием: "Мы убрали это позорище с пляжа".

А также перечислил людей, без которых нынешнее освобождение одесского побережья от груды опасного для экологии Одесского залива металлолома.

"Хочу сказать огромное человеческое спасибо всем тем специалистам, которые в кратчайшие сроки организовали и провели эту сверхсложную, я бы даже сказал нейрохирургическую операцию", — отметил Труханов.

Напомним, что ранее затонувшее судно безуспешно пытались поднять несколько раз: работы курировали центральные и областные ведомства. 27 июля, спустя более чем полгода, авария была классифицирована ГСЧС Украины как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. В Одессе был создан городской оперативный штаб, и начаты подготовительные работы.

Сегодняшние работы проводили компания "Бруклин Киев", группа компаний "Трансшип", при содействии городских служб и спасателей.

"Я рад, что у нас остались еще специалисты высокого уровня в морской отрасли. Хочу надеяться, что нынешняя ситуация заставит власти серьезно задуматься о подготовке кадров", — подчеркнул мэр Одессы.

ELITEXPERT
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Труханов поблагодарил специалистов за демонтаж "Делфи" с одесского пляжа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 24813
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 14940
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 12429
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9234
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 8856
Одесса
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
 Просмотров: 225
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
3
 Просмотров: 972
"Я не вернусь" - мать двоих детей попрощалась с родственниками и ушла из дома
"Я не вернусь" - мать двоих детей попрощалась с родственниками и ушла из дома
 Просмотров: 5418
Одесситка оставила 3-летнего сына без еды и воды в квартире на несколько дней
Одесситка оставила 3-летнего сына без еды и воды в квартире на несколько дней Просмотров: 486
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
8
 Просмотров: 2709
Больше всего комментируют
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
1
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
1
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Голосов: 5144
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua