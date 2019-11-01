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пятница, 01 ноября 2019 16:08

Тройное столкновение и пожар - произошла авария в центре Полтавы
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В центре Полтавы произошло тройное ДТП с пожаром
Фото: poltava.to
В центре Полтавы произошло тройное ДТП с пожаром
В центре Полтавы произошло тройное ДТП с пожаром

Тройное ДТП с пожаром произошло в центре Полтавы 31 октября. На перекрестке улиц Шевченко и Европейской в ​​час пик столкнулись две легковушки и автобус. На удивление, в аварии никто не потраждав.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-офицер ГУ НП в Полтавской области Роман Гришин.

По словам представителя полиции, степень вины каждого участника происшествия определят следователи. Правоохранители уже изъяли для исследования материалы с камер видеонаблюдения, которые работают на этом перекрестке.

Вечером, около 18:30 автомобиль Geely двигался Европейской улице от центра города. На перекрестке с улицей Шевченко водитель начал поворот налево но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21070, который двигался во встречном направлении. Geely отбросило назад, где он задел пассажирский автобус "Рута" и загорелся.

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С пламенем оперативно справились пожарные из подразделения ДСНС, расположенном в нескольких десятках метров от места аварии.

Поскольку авария произошла в час пик, это привело к незаурядного скопления транспорта. Пробка на перекрестке наблюдался около часа.

Два человека погибли минувшей ночью в смертельном ДТП в Полтавской области. Грузовик "Рено" раздавила легковушку "ВАЗ".

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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