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вторник, 14 января 2020 11:15

Три человека умерли от вирусной пневмонии

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Три человека умерли от вирусной пневмонии
Больные умирают от вирусной пневмонии. Фото: Правмир

Трое пациентов городской больницы Тернополя умерли от вирусной пневмонии. Пятеро находятся с этим заболеванием в реанимации.

Всего больных около полусотни в этой больнице. Слегли все сначала с кашлем и лихорадкой, не сбивалась, сообщает ТСН.

Врачи настаивают обращаться в первый день высокой температуры. Если за три дня не приходит, то назначат рентген, который выявит пневмонию.
В то время в столице за вторую неделю 2020 зарегистрировано 6786 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,7%.

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Количество больных пневмонией неизвестной формы возросло до 44 человек. Пока болезнь локализована только в Китае.

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