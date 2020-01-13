Тело новорожденной девочки нашли в сточной яме свинокомплекса

На Полтавщине нашли мертвого младенца. Фото: glavcom.ua

В Семеновском районе Полтавской области на территории животноводческого комплекса обнаружили тело новорожденной девочки.

Об этом Gazeta.ua сообщили в пресс-службе ГУ нацполиции в Полтавской области.

Происшествие произошло в селе Оболонь 12 января около 19.00. Младенца без признаков жизни нашел в сточной яме рядом со свинокомплексом сотрудник фермы.

"Полиция проводит необходимые мероприятия для установления обстоятельств гибели ребенка. Устанавливают лица матери. Сведения о событии внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований", - сообщил руководитель отдела коммуникации национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

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Уголовное производство открыли по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов. Закон предусматривает за такое преступление наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

На Днепропетровщине разыскивают мать новорожденного мальчика. Его тело нашли 3 января на городской свалке на Криворожском шоссе в Днепровском районе