"Танец вампира" и "Увертюра вкуса" - какими блюдами удивляют на оперном фестивале

4-5 июня состоялась первая детская часть OPERAFEST TULCHYN. Специально к празднику организаторы разработали собственное меню.

На территории Дворца Потоцких, некоторые кафе разработали собственные напитки.

"Это "Дон Жуан". Готовится из клубничного сиропа, латте и сливок. "Призрак оперы" - лавандовый раф и сливки. И нынешняя новинка - "Танец вампира" – вишневый сок и двойная порция эспрессо", - говорят Gazeta.ua бариста.

Также есть классические напитки. Эспрессо - 25 гривен, капучино и латте - от 30.

Кроме кофейных напитков, на территории фестиваля традиционно установили фуд-корты.

Чтобы перекусить на фесте, гостям приходится отдавать немалые деньги. Так, за 100 граммов шашлыка надо отдать 60 гривен, овощи-гриль - 35, французьський хот-дог - 40. Квас и ситро стоят 5-15 гривен. Алкоголя во время первой части фестиваля не продают.

Также продают сладкие булочки по 10 гривен и мороженое. Предлагают коктейли с различными фруктовыми вкусами по 30 гривен, сладкую вату за 20 грн и за 25 гривен фрукты в стакане.

Кафе и рестораны Тульчина в этом году поразили меню.

"В нашем заведении мы ввели настоящие оперни блюда. Салаты - "Гуцулка Ксеня", "Сопрано", "Свадьба Фигаро", "Мадам баттерфляй" и "Примадонна". Последний готовится очень просто: масло, помидоры, авокадо, зелень, сыр фета. Стоит 85 гривен. В основном интересные блюда заказывают местные. Туристы за несколько дней бронируют 4-5 столиков", - рассказывает администратор арт-кафе Пикассо Юлия Куцая.

Также в меню есть "Оратория Пикассо", "Запорожец за Дунаем" и "Одарчина сковородка", кофе "Рай и Пери" и напиток "Тропический карнавал".

По словам Юлии, блюда стоят от 60 до 175 гривен. Меню будет действовать до конца июля.

В некоторых заведениях только в дни фестиваля можно будет попробовать салат "Примадонна","Обед Вампира" и "Увертюра вкуса".

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3-й фестиваль оперной музыки в этом году продлится 6 дней. Opera Fest Tulchyn начнется 4 июня и продлится до 9 июня. Программа фестиваля будет состоять из 2 частей: детской и общей.