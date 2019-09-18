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четверг, 19 сентября 2019 07:04

Суп из тыквы и свекольные макароны - Клопотенко рассказал о новое школьное питание
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Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Фото: Ирина Кальченко
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников

В Виннице прошла презентация школьного питания от Евгения Клопотенко. На встрече рассказали, как правильно приготовить пользы и вкусные блюда для детей.

На мастер-класс пришли представители разных школ и детских садов.

Автор: Ирина Кальченко
  Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников

"Мы уже давно готовим в пароконвектоматах. Рецепты Клопотенко вдохновили нас полностью изменить детское питание. Теперь дети выбирают блюдо, которое больше по душе. Мы предлагаем им тыквенный суп, фалафель, макароны цвета свеклы и яблоко с чаем каркаде", - говорит владелец частной школы "Дельфин" Андрей Пижевский.

Автор: Ирина Кальченко
  Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников

По словам Андрея, цена за продукты получается такая же, что и в обычных школьных столовых. Надо потратиться лишь на специальное оборудование, которое готовит на пару. Дети должны полезно питаться.

"Надо переходить на новые рецепты постепенно. При создании двухнедельного меню добавлять по одному новому блюду в день. Школьники должны познакомиться с поварами. Посмотреть из каких блюд готовят обеды. Чтобы заинтересовать школьников-надо украсить столовую. Это может быть большой овощ или фрукт, якравий из бумаги", - пишет Евгений Клопотенко в сборнике рецептур блюд для питания школьников.

Автор: Ирина Кальченко
  Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников

Гастрогид Елена Павлова вместе со своей командой провела мастер-класс по приготовлению полезных и вкусных блюд, по рецептам Клопотенко. Морковный суп-пюре с добавлением картофеля и лука, салат из свеклы, яблок, сырой капусты, заправленный лимонным соком. Салат из капусты и укропа подавали в двух видах - заправленный сметаной и лимонным соком. Салат из моркови, яблока и твердого сыра с добавлением сметаны.

Автор: Ирина Кальченко
  Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников

Представители школ и детских садов не со всем соглашались, потому что в учебных заведениях все сырые продукты должны пройти термическую обработку. Однако Елена уверила, что такие блюда можно готовить не только в школе, но и дома.

"Если вы сомневаетесь, что это дорого или затратно по времени - мы придем и покажем вам, как готовить вкусную и полезную еду", - говорит Елена Павлова.

Автор: Ирина Кальченко
  Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
Провели мастер-класс по приготовлению пищи для школьников
В Виннице с сентября в детсадах подорожало питание.Для каждого возраста ребенка оно разное. Кому до 3-х лет, то оно будет стоить 22 грн в день, а было 18 грн. Для детей с 3 до 7 лет подорожает с 28 гривен до 34,00 грн.
Автор: Ирина Кальченко
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