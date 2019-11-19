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вторник, 19 ноября 2019 13:16

"Студмисс Украины 2019" - показали самую красивую студентку
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"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
Фото: instagram.com/dashasams
"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова

На день студента в одном из киевских концерт-холлов в Международный день студентов состоялся финал конкурса красоты. Первое место в конкурсе "Студмисс Украины 2019" заняла студентка Одесского национального морского университета Дарья Самсонникова.

"Я стала" Студмисс Украины 2019"! Эмоции, счастье, слезы!", - написала девушка в Instagram. Поблагодарила родных и близких за поддержку и веру в нее.

Автор: instagram.com/dashasams
  "Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
Автор: instagram.com/dashasams
  "Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова
Лондонский пластический хирург и руководитель центра косметической хирургии Джулиан Де Сильва исследовал и выяснил, внешность какой знаменитости приближена к идеалу "золотого сечения".Автор исследования измерил пропорции и расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти. Хирург пришел к выводу, что самой красивой женщиной в мире стала американская супермодель Белла Хадид. По подсчетам Сильвы, ее красота идеальна на 94,35%.
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