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среда, 06 ноября 2019 12:25

Студент-политолог выстрелил девушке в голову, а потом себе в грудь

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Студент-политолог выстрелил девушке в голову, а потом себе в грудь
nashemisto Днепр: студент выстрелил девушке в голову

В Днепре студент в состоянии наркотического опьянения выстрелил из револьвера Флобера в голову несовершеннолетней девушке - студентке 1 курса юридического факультета.

Это произошло в студенческом общежитии №2 Днепропетровского национального университета им. О. Гончара, пишет "Наш город".

Девушку госпитализировали в больницу на ул. Космической. Врачи не могут сделать операцию по извлечению пули, так как нет разрешения родителей. Мать пострадавшей находится в Луганской области.

Зато ГУНП в Днепропетровской области сообщает, что девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы. Но она находится в больнице.

После выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь.

Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице. Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления.

Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления.

Парень учится на 2-м курсе по специальности "политология".

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Смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области совершил работник патрульной полиции Иван Приходько.

Главному подозреваемому изменено подозрение с "умышленного убийства" на "убийство, совершенное по неосторожности". За это предусмотрено до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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