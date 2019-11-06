Студент-политолог выстрелил девушке в голову, а потом себе в грудь

В Днепре студент в состоянии наркотического опьянения выстрелил из револьвера Флобера в голову несовершеннолетней девушке - студентке 1 курса юридического факультета.
Это произошло в студенческом общежитии №2 Днепропетровского национального университета им. О. Гончара, пишет "Наш город".
Девушку госпитализировали в больницу на ул. Космической. Врачи не могут сделать операцию по извлечению пули, так как нет разрешения родителей. Мать пострадавшей находится в Луганской области.
Зато ГУНП в Днепропетровской области сообщает, что девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы. Но она находится в больнице.
После выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь.
Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице. Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления.
Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления.
Парень учится на 2-м курсе по специальности "политология".
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