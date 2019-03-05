Студент-медик умер на футболе

В Полтаве во время футбола умер студент-медик. Фото: instagram

1 марта в Полтаве умер Роман Мельничук. Он был студентом 4-го курса стоматологического факультета Украинской медицинской стоматологической академии (УМСА).

Об этом сообщает страница студенческого парламента медакадемии в сети Іnstagram.

В пятницу вечером во время игры в футбол на городском стадионе "Динамо" Роману стало плохо. Ему сразу вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти парня - у него остановилось сердце.

Причину смерти установят специалисты. Предварительно подозревают скрытое сердечно-сосудистое заболевание. Роман Мельничук был спортсменом, о проблемах здоровья не сообщал.

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"В пятницу случилась трагедия - умер студент нашей академии Роман Мельничук, нормативщик-стоматолог. Парню стало плохо во время игры в футбол, скорая была вызвана незамедлительно, несмотря на все попытки его спасти, он скончался на руках врачей. У Ромы была большая многодетная семья, 14 братьев и сестёр", - написали друзі померлого хлопця в Іnstagram.

Правоохранители начали расследование по факту смерти.

Российский рэпер Децл, настоящее имя - Кирилл Толмацкий, имел врожденное генетическое заболевание - гипертрофическую кардиомиопатию. Оно привело к острой сердечной недостаточности, что стало причиной смерти.