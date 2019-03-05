Причиной смерти Децла стало генетическое заболевание

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта Фото: RTVi

Российский рэпер Децл, настоящее имя - Кирилл Толмацкий, имел врожденное генетическое заболевание - гипертрофическую кардиомиопатию. Оно привело к острой сердечной недостаточности, что стало причиной смерти.

Это обнаружили во время судмедэкспертизы, рассказал отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий. Болезнь может не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали последний видеоклип Децла

"Известно несколько спортсменов, умерших прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца", - добавил Толмацкий.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в российском Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, его знакомые вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти жизнь музыканта. Ему было 35 лет. У него осталась жена и 13-летний сын Антоний.