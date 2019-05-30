Студент вышел из общежития и пропал - через неделю нашли полуразложившееся тело

20-летний Иван Коломоец исчез 22 мая, 30 мая его обнаружили повешенным в зоне отдыха Полтавы. Фото из соцсетей

30 мая утром в Полтаве возле Приречного парка обнаружили тело повешенного мужчины. Им оказался пропавший 22 мая студент ПУЕТу.

Об этом Gazeta.ua рассказал руководитель отдела коммуникации полиции №1 Владимир Пасичко.

"Сегодня около 8:00 женщина прогуливалась возле Приречного парка у реки Ворскла напротив торгового центра" Мир". Обнаружила тело неизвестного мужчины повешенным на дереве. Труп находился в зарослях в нескольких метрах от пешеходной дорожки, его трудно было увидеть. Женщина вызвала следственно оперативную группу. Они вызвали сотрудников нашего отделения, потому что мы занимались розыском пропавшего парня - рассылали ориентирование по всем отделениям", - рассказал пресс-офицер.

Работники отделения полиции №1, выехавшие на место, опознали тело. Повешенным оказался 20-летний Иван Коломоец, студент Полтавского университета экономики и торговли. Еще 22 мая был объявлен в розыск - он вышел из общежития на репетицию мероприятия, который должен был вести, и пропал без вести.

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На место происшествия полицейские вызвали отца. Тот узнал сына.

По словам полицейского, тело находилось на стадии распада и гниения. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия (удушение). Следов насильственной смерти не обнаружили. О наличии предсмертной записки пока правоохранители не сообщают.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти молодого человека.

Вчера 29 мая в Полтаве мужчина пытался совершить самоубийство и бросился с моста возле Южного вокзала.