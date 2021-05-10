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понедельник, 10 мая 2021 23:31

"Стоял и стоять будет" - и.о. мэра Харькова о памятнике Жукову в городе

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&quot;Стоял и стоять будет&quot; - и.о. мэра Харькова о памятнике Жукову в городе
Памятник тирану Жукову в Харькове. Фото: Левый берег

Памятник советскому маршалу Жукову в Харькове будет стоять всегда.

"Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая", – заявил секретарь Харьковского городского совета, который после смерти Геннадия Кернеса стал временным главой города, Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Напомним, что памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня 2019 года. Впрочем, уже через месяц его восстановили. По закону о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. А согласно закону о присвоении имен, нет правовых оснований присваивать имя Жукова какому-либо топониму.

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