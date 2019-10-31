Столтенберг сделал заявление по Украине

Россия не может влиять на решение о вступлении Украины в НАТО. Фото: РБК

РФ не может влиять на вступление Украины в НАТО.

Решать его могут только Киев и 29 действительных членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на выступлении перед курсантами Одесской военно-морской академии

"Это решение, которое должны принять Украину и 29 действительных членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Иногда у нас складывается впечатление, что Россия решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Россия не имеет права голоса. В них нет юридических или реальных оснований, чтобы влиять на подобное решение - это закреплено в Хельсинкских соглашениях, которые Россия подписала, и во многих других доументах ", - сказал Столтенберг.

Напомним, 30 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса. Представители НАТО посетили Одессу.