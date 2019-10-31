Столтенберг сделал заявление по Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 837
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1485
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 522
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 882
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13860
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1908
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7542
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1422
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7551
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41607
Фото
Все фото
3
4
4
6
7
Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island
Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island
Впервые испытали самый длинный в Украине трамвай
Впервые испытали самый длинный в Украине трамвай
Машина взорвалась вместе с людьми после мощного столкновения: фото и видео огненного ДТП
Машина взорвалась вместе с людьми после мощного столкновения: фото и видео огненного ДТП
Опасная банда держала в страхе целую область
Опасная банда держала в страхе целую область
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 &quot;рабов&quot;
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"
Видео
Все видео
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1422
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6183
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7767
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
1 Просмотров: 1953
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1161
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 09:57

Столтенберг сделал заявление по Украине

  Комментировать
Столтенберг сделал заявление по Украине
Россия не может влиять на решение о вступлении Украины в НАТО. Фото: РБК

РФ не может влиять на вступление Украины в НАТО.

Решать его могут только Киев и 29 действительных членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на выступлении перед курсантами Одесской военно-морской академии

"Это решение, которое должны принять Украину и 29 действительных членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Иногда у нас складывается впечатление, что Россия решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Россия не имеет права голоса. В них нет юридических или реальных оснований, чтобы влиять на подобное решение - это закреплено в Хельсинкских соглашениях, которые Россия подписала, и во многих других доументах ", - сказал Столтенберг.

Напомним, 30 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса. Представители НАТО посетили Одессу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Столтенберг сделал заявление по Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 79428
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 63578
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 36777
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 35875
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 16 Просмотров: 15814
Одесса
Социальная ответственность: одесское предприятие подарит городу садик на 200 детей (PR)
Социальная ответственность: одесское предприятие подарит городу садик на 200 детей (PR) Просмотров: 63
Хотели к маме: рассказали о детях, которые выпали из окна больницы
Хотели к маме: рассказали о детях, которые выпали из окна больницы Просмотров: 1134
2-летний мальчик и его 5-летняя сестра выпали из окна больницы
2-летний мальчик и его 5-летняя сестра выпали из окна больницы Просмотров: 1206
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
 Просмотров: 4959
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
16
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
8
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
5
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
4
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
Голосов: 524
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua