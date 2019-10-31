Зеленский встретится с генсеком НАТО

Столтенберг и Зеленский встретятся в Киеве. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве.

Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина – НАТО. Заседание пройдет в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, сообщает прес-служба Офиса президента.

"Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", – отметили в пресс-службе.

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Напомним, 30 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса. Представители НАТО посетили Одессу.