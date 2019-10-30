Столтенберг уверен, что оккупированные районы Донбасса вернутся под контроль Украины

Столтенберг пообещал поддержку НАТО. Фото: РБК

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что временно оккупированные Луганск и Донецк обязательно вернутся под контроль Украины.

Он отметил, что понимает нетерпение украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе. Заявил об этом во время выступления в Одесской морской академии в среду, передает "Европейская правда".

"Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался", - сказал генсек НАТО.

Проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть отдельные районы Донбасса под украинский контроль.

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"Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы - вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится", - отметил он.

В НАТО приветствуют инициативы президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил и средств в Золотом. В то же время, призывают Россию вывести войска из Донбасса.