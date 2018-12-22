Стоит до 8-го Марта и пахнет мандаринами: какие елки подорожали больше всего

За 5 дней до Нового года хитом продаж становятся елки. Новогодних красавиц в Винницу везут не только из местных лесов, но и из Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской областей и Прикарпатья.

Минимальная цена елки стартует со 100 гривен. Стоимость 2-метрового дерева может стоить тысячу гривен, в зависимости от породы дерева.

Фото: Татьяна САРАХАН

"По сравнению с прошлым годом закупка елок выросла на 70 процентов. Цена практически везде по Украине одинаковая. Если в прошлом году двухметровая елка стоила 110 гривен, то в этом 250 грн. Очень подорожало топливо. Закупаться едем за 520 километров, - говорит предприниматель Александр Охота. - Торговля в Виннице идет в две волны. Первая с 23 по 25 декабря, вторая с 28 по 31 декабря. Есть клиенты, которые берут годами. Знают, что 28 декабря нельзя застать то, что они хотят".

В Виннице определили только 3 места продажи елок. Больше всего их покупают на рынке "Урожай". Можно выторговать около 50 грн за дерево в зависимости от цены.

"На Привокзальном рынке торгуют в основном местной елкой и вязаной из веточек. На "Вишенке" привозят черновицкие елки люди из своих паев. Срубают самосевы, оформляют в лесничестве и везут ими торговать к нам. А пай уже используют для посевов других культур", - объясняет продавец.

Кроме обычных елок и сосен начали интересоваться пихтами и елями. Их цена стартует от 200 грн.

На пихту говорят ель. Она в среднем стоит 300-1000 грн. Дерево не осыпается. Веточки мягкие и не колючие, как в обычной елки.

Автор: Татьяна САРАХАН В этом году стоимость елок выросла на 70 процентов

"Стоит к 8 марта и аромат невероятный. Если потереть веточки, то появляется запах мандарина. А при правильном хранении, то и до Пасхи достоит такая ель", - говорит продавец Петр Кочерган из Буковины.

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По украинским городам торжественно открыли центральные елки. Хвойную красавицу в Киеве признали лучшей в Европе. Ее высота 25 метров. Украсили ее более 500 игрушками и тремя километрами гирлянд, оформленных в виде кристаллов.