Стоимость воды поднимают вдвое

В Виннице вода подорожает вдвое

В Виннице хотят поднять стоимость воды. Цена поднимется вдвое. Куб воды с водоотводом будет стоить 25 грн.

К 26 июля 2018 принимают замечания от винничан. Уже на следующий день планируют обсудить новые тарифы.

Новые тарифы будут вдвое больше тех, что действуют сегодня. Централизованное водоснабжение - 12,77 грн. (Без НДС) за 1 м³. Сегодня - 6,11 грн. (Без НДС) за 1 м³.

Централизованное водоотведение - 7,03 грн. (Без НДС) за 1 м³. Сегодня - 3,81 грн. (Без НДС) за 1 м³. Услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 13,07 грн. (Без НДС) за 1 м³. Сегодня - 6,33 грн. (Без НДС) за 1 м³. Услуга по водоотведению (с использованием внутридомовых систем) - 7,23 грн. (Без НДС) за 1м³. Сегодня - 3,95 грн. (Без НДС) за 1 м³.

"Винницаоблводоканал" объясняет, почему дорожает вода.

"Рост тарифов на енергоносиии, на отопление, рост цен на реагенты, на горюче-смазочные материалы, материалов на ремонты, запчасти, рост минимальных гарантий в оплате труда, ростом стоимости услуг по подкачке холодной воды сторонними организациями;

После процедуры обсуждения протокол будет обнародован сайте и направлен в НКРЕКП.

Жители возмутились резком подорожанию и свое недовольство выражают в соцсетях.

"У нас дома стоит система фильтров, которая фильтрует воду из-под крана до состояния питьевой. Человек измерял, что в результате с 1 литра водопроводной воды мы получаем мы 300 мл питьевой. То есть, если посчитать по качеству воды то куб питьевой Украины будет стоить около 75 грн. (1/3 = 25 грн, 1 куб = 75 грн). Вчера мне в комментариях написали, что в Польше куб воды стоит 69 грн но ее можно пить прямо из под крана. Так мало того, что у нас вода теперь стоит дороже чем в Европе так у нас еще и зарплаты в несколько раз ниже", - пишет винницкая активистка Таисия Гайда.

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2018 года газ для населения подорожает на 18%, 2019 г. - на 5-8%. 2020 цена на газ вырастет на 14%, 2021 г. - останется неизменной. Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей 2018 года меняться. Следующие три года они ежегодно будут расти на 25%.