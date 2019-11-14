Стеклянные лифты и VIP-зал: как обновят международный аэропорт

В Виннице планируют реконструировать терминал Международного аэропорта "Винница". Его доверили разработать компании "УВТ групп" (UVT GROUP). Проект реконструкции предусматривает достройку третьего этажа, стеклянные лифты и VIP-зала.

Проект, над которым работает именно "ДСТ ГРУПП", еще прорабатывается и не является окончательным, пишет vezha.vn.ua.

Согласно концепции, реконструированный терминал будет иметь ориентировочную площадь 11 000 квадратных метров. Реконструированное бомбоубежище, полная перепланировка помещений, надстроен третий этаж, отдельный вход для VIP персон и двое гейтов для отправки пассажиров.

Реконструкция терминала Международного аэропорта «Винница». Фото: vezha.vn.ua

Терминал также сможет присоединить телескопические рукава, возможность расширения международной зоны без перепланировки технологического процесса.

Новый терминал будет соответствовать классу А энергоэффективности. Для этого будет утеплен фасад с полной его заменой на современные утепляющие материалы и керамическое покрытие, новое остекление на базе фасадных систем Reynaers.

Для правильных расчетов потоков людей по терминалу была использована индивидуально разработанная математическая модель, а также модель для расчета эвакуации людей при пожаре. Объект будет иметь железобетонный каркас, некоторые панели перекрытия будут демонтуватись для возможности надстройки 2-го и 3-го этажа. Проект рассчитан на сейсмичность 7 баллов.

Реконструкция терминала Международного аэропорта «Винница». Фото: vezha.vn.ua

Терминал планируют оборудовать дополнительными прозрачными лифтами, а также металлической лестницей с долговечным покрытием. Терминал должен учитывать потребности маломобильных пассажиров.

На потолке второго этажа и над лестничными шахтами будут расположены дополнительные световые фонари, которые будут выполнять функцию дымоудаления, что позволит избежать больших воздуховодов дымоудаления и компенсации. В здании также будут предусмотрены VIP залы с современным уютным интерьером и конференц-залом.

В составе проекта также предусмотрены: насосная станция пожарного и питьевого водопровода, современный паркинг с местами для электроавтомобилей и благоустройство территории.

Реконструкция терминала Международного аэропорта «Винница». Фото: vezha.vn.ua

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С 2 июля между аэропортами "Винница" и "Борисполь" курсируют автобусы. Транспорт будет перевозить пассажиров один раз в сутки в обоих направлениях. Отдельные билеты на него купить нельзя. Поездка на автобусе является частью авиабилета, приобретенного у авиакомпании МАУ. В поиске на сайте, при заказе билета можно выбрать Винницу как точку отправления с пересадкой на самолет в "Борисполе". С винницкого аэропорта автобус будет отправляться в 3:00, а прибывать в "Борисполь" в 7:00 утра. Из киевского аэропорта автобусный рейс запланирован на 20:25, время прибытия в аэропорту "Винница" — 00:25.