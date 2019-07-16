Срочник подстрелил вора на территории военной части

Военную часть хотели обокрасть. Фото: images.unian.net

Около 4 утра 16 июля в Одессе задержали злоумышленника, который пытался украсть военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона.

Срочник вынужден был применить оружие к вору - об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Патрульный территории заметил у техники неизвестного, о чем сразу доложил дежурному подразделения, который за считанные минуты прибыл на место с группой усиления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель пытался зарезать себя после того, как поймался

"Злоумышленника обнаружили в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона. Он применил против очередной смены слезоточивый газ и попытался скрыться ", - сообщили в командовании.

После предупредительного выстрела в воздух один из военных выстрелил из автомата АК-74 злоумышленнику в ногу. Во время задержания у мужчины, кроме баллончика со слезоточивым газом, был инструмент для вскрытия контейнера, средства радиосвязи и сумки для переноски краденого. Установлено, что злоумышленник действует не один - группа из трех человек ожидала его в автомобиле, их задержать не удалось.

Задержанному нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему - 18 лет, он проживает в Киеве.

"Признаки действия группы лиц свидетельствуют о том, что это была попытка завладеть дорогими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии", - сказано в сообщении.

В командовании добавили, что патрульный подразделения, ранил злоумышленника в ногу, - солдат-срочник, уже год служит в ВСУ. Руководство высоко оценило его четкие действия по выявлению и задержанию нарушителя. В частности, как отметил начальник Управления безопасности военной службы Воздушных сил ВСУ Игорь Педан, солдат не растерялся, действовал уверенно, стрелял метко, чтобы причинить наименьший вред нарушителю.

"Это свидетельствует о его стабильном морально-психологическое состояние и отличной подготовке. После более детального изучения события, командование части планирует поощрить этого военнослужащего ", - сказал Педан.

В Николаеве к трем годам тюремного заключения приговорили полицейского Максима Гущина, который хотел создать банду воров.