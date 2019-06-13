Полицейский пытался создать банду воров

В Николаеве задержали полицейского, который хотел создать банду. Фото: nikolaev24.com.ua

В Николаеве к трем годам тюремного заключения приговорили полицейского Максима Гущина, который хотел создать банду воров.

Как отмечается, в марте 2018 инспектор сектора реагирования патрульной полиции решил организовать и контролировать группу воров в Николаеве. Гущин был знаком с женщиной, которая была связана с ранее судимыми за кражи лицами и могла привлечь их к соучастию. Об этом сообщает портал nikolaev24.com.ua.

Кроме организации и координации действий домушников, полицейский должен был подыскивать квартиры и дома, которые можно было ограбить, а также сообщать ворам распорядок дня жертв, наличие сигнализации, камер или собак. Краденое мужчина хотел делить среди группы поровну.

Однако, женщину к которой обратился полицейский, правоохранители привлекли к сотрудничеству. Во время очередной встречи Гущин рассказал ей о первом месте для кражи - дом, в котором живет семья сестры его жены. Он рассказал, что родственникам жены из Израиля дочь переслала около 10 тысяч долларов. Полицейский также рассказал, что в доме нет сигнализации, собак и отдал ей подробный план дома, а та передала его правоохранителям.

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Позже женщина по заранее отработанному плану сообщила полицейскому, что они обокрали дом, и назначила ему встречу. Во время передачи ему якобы похищенных денег, ювелирных украшений и других ценностей, полицейского задержали.

Обвиняемый признал свою вину в суде. Полицейский отметил, что пошел на это из-за сложного материального положения, которое возникло после рождения дочери. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

В Николаеве задержали полицейского, который хотел создать банду. Фото: nikolaev24.com.ua

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