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пятница, 14 июня 2019 16:54

Среди избивавших харьковского оператора был кандидат в депутаты от Нацкорпуса - СМИ

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В Харькове журналисты узнали еще одного представителя "Национального корпуса", который на ТЦ "Барабашово" был среди нападавших на оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка.

Об этом сообщает харьковское издание "Главное" со ссылкой на местную журналистку Ольгу Калениченко.

"Еще один из списка догонявших Вадима. Он вместе с Козлюком и еще одним Сергеем (из предыдущего поста) под крики неизвестного "Стой рыжий, догоняй суку" бегут за оператором. А уже на другом видео, которое есть у следствия он и еще несколько его друзей догоняют... Нацкорпус. Верный друг Константин Немичев (лидер харьковской организации Национального корпуса – ред.). Кто же это? А никто иной как еще один кандидат в депутаты! Владислав Мягкий", - написала в Facebook Калениченко.

 
 

Она также сообщила, что есть видео, на котором видно, как Макарюка добивают, но оно находится в полиции.

"Предлагаю сделать его (Владислава Мягкого – ред) знаменитым, но не как депутата, а как человека, который непосредственно причастен к попытке убийства… Как иначе интерпретировать, если после того как сбили с ног и уже почти лежачее тело еще раз бьют? Как по мне, чтобы добить. Очень прошу репост, он же хотел славы...", - написала Калениченко.

По сведениям издания, Владислав Мягкий – известный активист Нацкорпуса и Национальных дружин. На прошедших недавно президентских выборах он был наблюдателем на одном из харьковских избирательных участков от Национальных дружин. А в финансовом отчете Национального корпуса за прошлый год он числится одним из спонсоров партии. В частности, 2 февраля он пожертвовал Нацкорпусу 20 грн, 5 февраля – 3960 грн, 5 марта – еще 20 грн.

 

Ранее суд отправил под домашний арест еще одного активиста Нацкорпуса Сергея Козлюка. Полиция вручила ему подозрение по поводу того, что он участвовал в преследовании Вадима Макарюка и стрелял в его сторону из пистолета.

Справка. 7 июня на ТЦ "Барабашово" произошел конфликт вокруг одного из магазинов, в ходе силового противостояния пострадало 9 человек. Также было совершено нападение на снимавшего конфликт оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка, он после избиения находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Дата
14
июня

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