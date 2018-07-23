Среди города установили гроб со шприцами

Автор: kg.ua В Кременчуге установили гроб, который должен привлечь внимание к ситуации с наркоторговлей

19 июля в Кременчуге Полтавской области посреди города выставили гроб. Вокруг разбросали шприцы и рассыпали муку.

Так местные жители пытаются привлечь внимание к действиям местных правоохранителей, пишет "Кременчугская газета".

Инсталляцию сделали на площади Победы. На гроб наклеили надписи "Продажным мента за отличный трафик", "Форма поменялась - рыло осталось то же".

"Горожане в шоке от увиденного. Полиции вокруг нет, хотя именно они должны были мгновенно отреагировать на установку гроба, ведь силовики ведут круглосуточное наблюдение за площадью", - отметили в издании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работников посольства России арестовали за наркоторговлю

Добавили, что ранее местные жители открыто обвиняли правоохранителей Сурадеева и Юрия Скрыля в содействии наркоторговле и других преступлениях.

Фото: kg.ua

"Русские вербовщики предлагают украинцем стать наркокурьерами за 1000 долларов в месяц. Сразу дают деньги на проезд и жилье, обещают безбедную жизнь в России. Этим и заманивают", - рассказал полицейский Андрей Курлан. Только в 2016 году более 400 украинцев попали в российские тюрьмы за работу наркокурьерами.