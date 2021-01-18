Списали автомобили отдела образования, а теперь продают их как свои

Бывшее имущество отдела образования Каменской РГА Черкасской области продают на сайте OLX. Объявления о продаже грузовых автомобилей, двигателей, аккумуляторов выставил родственник бывшего председателя районного совета Сергея Сундукова. Накануне продажи Каменский райсовет списал имущество, назвав его металлоломом. Однако продавец утверждает, что вся техника вполне пригодна и находится в отличном техническом состоянии.

"Эта техника осталась от бывшего учебно-производственного комбината, - рассказывает один из бывших сотрудников районного отдела образования. Фамилию не хочет называть. - После его расформирования имущество переписали на районный отдел образования. Когда стало понятно, что района не будет, а вместо него будет Каменская ОТГ, вопрос о списании вынесли на сессию районного совета. Председатель районного совета Сергей Сундуков заявил, что это металлолом, который нужно списать. Что сессия и сделала. Правда один автомобиль ГАЗ-53-А в 1978 году выпуска удалось передать в новую Каменская громаду. Другие два - 1984 и 1986 годов выпуска, а также автомобиль УАЗ - списали. А уже в начале января на сайте OLX появилось объявление о продаже автомобилей, моторов, аккумуляторов и даже талонов на дизельное топливо.

Техника по словам продавцов в отличном состоянии. Фото OLX

Наши сотрудники сразу узнали списанную технику отдела образования. За наш автомобиль ГАЗ-53 просят 40 тысяч гривен. За моторы, насосы, котлы, аккумуляторы меньше - от 2,5 до 15 000 гривен. Продают совершенно не таясь. Даже надпись "учебная" не стерли на кабине. На заднем борту оставили значок "У" - учебный. Мы посмотрели номер продавца. Им оказался Игорь Соколюк. Этот человек женат на сестре бывшего председателя районного совета Сергея Сундукова. Получается, что худшую, наиболее убитую технику они передали вновь созданной общине. А остальные просто украли и теперь продают как свое личное имущество. Не постеснялись даже выставить на продажу дорожный каток - дело в том, что отец Сундукова до выхода на пенсию работал начальником райавтодора".

Продают совершенно не таясь. Даже надпись "учебная" не стерли на кабине

Бывшего главу Каменского районного совета Сергея Сундукова вопросами застаю врасплох.

"А чего это я должен комментировать"? - переспрашивает. - Если зять продает, то пусть он и комментирует.

- Но технику списывала районный совет?

"Я не даю комментариев по этому поводу", - говорит Сергей Александрович.

Рабочий телефон бывшего начальника Каменского районного отдела образования Ивана Глаголы заблокирован для входящих звонков. Вместо него звоню бывшему главе Каменской РГА Богдану Солошенко. Услышав вопрос, он берет паузу.

"Я не буду комментировать это в прессе. Если у правоохранительных органов возникнут вопросы, готов рассказать".

Игорь Соколюк, который продает технику, говорит, что она без документов.

"Оба "газона" без документов. Проблем как таковых по машинам вообще не было, - говорит по телефону. - Просто долго стояли. Лет 5. Если будете оформлять их, это уже ваши проблемы. Они списаны, поскольку время их пришло. Один стоит 40 000. Если оба заберете, по-любому скидка будет. Каток пару лет стоял, но состояние полностью рабочее. Двигатель дизельный. Документов нет тоже. Если бы были юридическим лицом, было бы проще в плане оформления. Еще есть двигатель, но он перебирался. Два уже купили, а один остался. Поменяли поршни и гильзы. Навесное все есть. Талонов на горючее могу продать хоть и 25000 литров. На данный момент есть такое количество. Надо будет уточнить, если захотите еще".

Мэр Каменки Владимир Тирон тоже надеется, что в ситуацию вмешаются правоохранители.

"Почему я абсолютно не удивлен таким развитием событий. И той наглостью, с которой все это осуществлялось. Я тоже надеюсь, что на ситуацию отреагируют правоохранительные органы. Конечно, городу не хватает грузовой техники и та, что теперь так нагло продается, отнюдь не была бы лишней. Похожая ситуация была с коммунальной аптекой. Районный совет продал ее своему же депутату. Та, в свою очередь, успела перепродать. А теперь мы узнаем, что за коммунальной аптекой осталось 700 тысяч долга. Вот такие дельцы"

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По неофициальной информации отдел образования Каменской общины из-за отсутствия техники вынужден был перевозить продукты для школьных столовых автобусом.