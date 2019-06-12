Специалисты разрешили купаться в зеленом море

В зеленой воде возле Одессы можно купаться.
Об этом заявили экологи, исследовавшие море, передает ТСН.
Вода позеленела из-за пенообразующих водорослей - нодулярии. Их появление в море связывают с резким повышением температуры и обильными дождями, сообщает УНИАН.
Несколько дней назад отдыхающие заметили, что вода позеленела и начала вонять.
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Ранее зеленая вода могла вызвать аллергические реакции. Сейчас концентрация водорослей уменьшилась, поэтому купаться безопасно.
В Одессе и Одесской области море позеленело из-за размножения микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena. Они выделяют ядовитые вещества.
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