Специалисты разрешили купаться в зеленом море

Количество микроорганизмов в море уменьшилось. Фото: Obozrevatel

В зеленой воде возле Одессы можно купаться.

Об этом заявили экологи, исследовавшие море, передает ТСН.

Вода позеленела из-за пенообразующих водорослей - нодулярии. Их появление в море связывают с резким повышением температуры и обильными дождями, сообщает УНИАН.

Несколько дней назад отдыхающие заметили, что вода позеленела и начала вонять.

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Ранее зеленая вода могла вызвать аллергические реакции. Сейчас концентрация водорослей уменьшилась, поэтому купаться безопасно.

В Одессе и Одесской области море позеленело из-за размножения микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena. Они выделяют ядовитые вещества.