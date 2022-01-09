Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает ГСЧС.
Ночью в Карпатах, Ровенской, Житомирской, утром и днем Киевской области ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Поэтому на дорогах может быть гололедица.
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Покров снега может быть от 4 до 10 см.
Спасатели определяют такие погодные условия как пеший уровень опасности — желтый.
Также 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м.
Температура воздуха 9 января в большинстве областей Украины ночью от -2°С до -6°С, днем от -3°С до +2°С, в южной части от +3°С до +8°С.
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