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Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

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Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий
В связи с погодными условиями в Украине ожидается желтый уровень опасности. Фото: pixabay

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает ГСЧС.

Ночью в Карпатах, Ровенской, Житомирской, утром и днем Киевской области ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Поэтому на дорогах может быть гололедица.

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Покров снега может быть от 4 до 10 см.

Спасатели определяют такие погодные условия как пеший уровень опасности — желтый.

Также 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м.

Температура воздуха 9 января в большинстве областей Украины ночью от -2°С до -6°С, днем от -3°С до +2°С, в южной части от +3°С до +8°С.

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