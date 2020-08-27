Спасатели предостерегают от пожаров: в каких регионах риски

Спасатели предупреждают о пожарах 27 августа. Фото: УНН

Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидают 27 августа в центральных, южных, восточных и некоторых западных областях. Спасатели предупреждают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров, пишет Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Будет преобладать уровень опасностей в центральных, южных, восточных регионах, а также в большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей.

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Наиболее жаркая погода сегодня ожидается на юго-западе Украины.

27 августа будут дожди в северных областях Украины.