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четверг, 27 августа 2020 12:28

Спасатели предостерегают от пожаров: в каких регионах риски

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Спасатели предостерегают от пожаров: в каких регионах риски
Спасатели предупреждают о пожарах 27 августа. Фото: УНН

Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидают 27 августа в центральных, южных, восточных и некоторых западных областях. Спасатели предупреждают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров, пишет Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Будет преобладать уровень опасностей в центральных, южных, восточных регионах, а также в большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей.

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Наиболее жаркая погода сегодня ожидается на юго-западе Украины.

27 августа будут дожди в северных областях Украины.

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Дата
27
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