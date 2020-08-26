Дожди будут соревноваться с теплом: какой погоды ждать завтра

27 августа будут дожди в северных областях Украины.
Также дожди возможны на западе, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.
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Температура воздуха в западных и северных областях невысокая, +20...25°С. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет тепло, +26...31°С. В Киеве в четверг ожидается дождь и около +23°С.
Потепление придется на выходные.
139 населенных пунктов утром 26 августа остались без света из-за плохой погоды. Сработали системы защиты линий электропередач.
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